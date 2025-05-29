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Таунхаусы в Pamvotida Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Kastritsa, Греция
Таунхаус 5 комнат
Kastritsa, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$292,248
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус в Kastritsa, Греция
Таунхаус
Kastritsa, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$319,208
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Параметры недвижимости в Pamvotida Municipal Unit, Греция

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