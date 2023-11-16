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Земельные участки в Paloulia, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Paloulia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Paloulia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€500,000
Realting.com
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