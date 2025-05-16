Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Pallini Municipal Unit, Греция

Студия Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Студия в Municipality of Pallini, Греция
Студия
Municipality of Pallini, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Код объекта: HPS5279-СтудияПРОДАЕТСЯв центре Паллини за 255 000 евро. Эта меблированная студ…
$269,548
Оставить заявку
Студия 5 спален в Полихроно, Греция
Студия 5 спален
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 138 м²
Комплекс с 5 студии в аренду расположен в центре деревни Полихроно, в 200 метрах от прекрасн…
$470,605
Оставить заявку
Студия 2 спальни в Пефкохори, Греция
Студия 2 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
$188,327
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти