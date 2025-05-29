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Виллы в Paliki Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Лоукерата, Греция
Вилла
Лоукерата, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу небольшой коттедж 40 кв.м вместе с земельным участком 750 кв.м, расп…
$96,902
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Параметры недвижимости в Paliki Municipal Unit, Греция

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