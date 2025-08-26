Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Paliani Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Paliani Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 0-этажный коттедж площадью 49 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
$326,268
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Paliani Municipal Unit, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти