  2. Греция
  3. Paliani Municipal Unit
Жильё в Paliani Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 0-этажный коттедж площадью 49 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
Цена по запросу
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 0-этажный коттедж площадью 49 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
$326,268
Параметры недвижимости в Paliani Municipal Unit, Греция

