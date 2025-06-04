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Таунхаусы с видом на горы в Palea Fokea Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$219,186
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Palea Fokea Municipal Unit, Греция

с видом на море
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