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Виллы в Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Palaio Faliro, Греция
Вилла 6 спален
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 528 м²
Привлекательная вилла в Греции, около Афин, район Лагонисси — один из красивейших прибрежных…
€1,60 млн
Realting.com
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