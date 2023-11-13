Комплекс состоит из 38 апартаментов площадью от 30 до 68 м2. Жители будут иметь возможность наслаждаться более чем 200 солнечными днями в году, отдыхая рядом с удивительным бассейном, который будет построен в садике общего пользования. Дом включает 6 крытых парковочных мест, 24 места в подземном паркинге, 12 складских помещений в подвале.
Особенности квартир
Новая светодиодная технология освещения
Отопительный насос
Алюминиевые рамы с двойным стеклом
Влагоизоляция и теплоизоляция, тепловой фасад
Установка внутренних шкафов/гардеробов, новых межкомнатных дверей и монтаж кухни
Установка новых механических, электропроводных, сантехнических и дренажных систем
Электрические рулонные жалюзи
Установка сантехники и плитки
Современный дизайн интерьера
Новый лифт с системой разблокировки
Расположение и объекты поблизости
100 м - Станция метро “Каллифея”
650 м - Площадь “Даваки”
1 км - Университет “Харокопио”
4 км - Площадь “Синтагма”
5 км - Пирей
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре города и рядом с морем.
Аптека - 230 метров
Станция метро - 700 метров
Начальная школа - 500 метров
Парк - 700 метров