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Коттеджи в Palaio Faliro, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
€500,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€310,000
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