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Отели в Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 022 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
€11,00 млн
Realting.com
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