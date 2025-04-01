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Виллы с бассейном в Палеа-Фокея, Греция

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Thymari, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Thymari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,62 млн
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Агентство
Grekodom Development
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