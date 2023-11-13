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Таунхаусы в Палеа-Фокея, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Thymari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€210,000
Realting.com
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