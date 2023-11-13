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Квартиры в Палеа-Фокея, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с furnishings в Палеа-Фокея, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Палеа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€180,000
Realting.com
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