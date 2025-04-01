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Виллы с бассейном в Пеания, Греция

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с лифтом, с бассейном в Пеания, Греция
Вилла с балконом, с лифтом, с бассейном
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$973,590
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