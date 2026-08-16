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Таунхаусы в Пеании, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус в Пеания, Греция
Таунхаус
Пеания, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$354,213
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Таунхаус в Пеания, Греция
Таунхаус
Пеания, Греция
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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