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Таунхаусы в Пеания, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат с furnishings в Пеания, Греция
Таунхаус 6 комнат с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Цена по запросу
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€237,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€300,000
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