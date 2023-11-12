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Земельные участки в Пеания, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пеания, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 431 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Пеания, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2638 кв.м. в Аттике. Имеет вид на горы, на…
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пеания, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 881 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
€350,000
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