Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пеания
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Пеания, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Пеания, Греция
Коттедж 5 комнат
Пеания, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$383,475
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов