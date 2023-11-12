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Коттеджи в Пеания, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Пеания, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€520,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пеания, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пеания, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€535,000
Realting.com
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