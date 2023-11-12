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Производственные здания в Пеания, Греция

коммерческая недвижимость
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Производство В архив
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2 объекта найдено
Производство в Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
Площадь 1 323 м²
Ссылка: 1127 - Продается Paiania VRESTEZA Общая площадь земли 1323 кв.м. На земле в общей сл…
€13,000
Производство в Пеания, Греция
Производство
Пеания, Греция
Площадь 1 525 м²
Ref: 1129 - VRANGOS TSALMEZA Paianias SALE Общая площадь земли 1525 кв.м. На асфальтовой дор…
€15,000
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