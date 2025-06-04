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Коттеджи в Paiania Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$665,834
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Paiania, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 1400 кв.м в Аттике. Коттедж имеет угловое расположение.…
$2,13 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Paiania Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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