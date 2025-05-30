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Виллы в Othonoi Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен одноэтажный коттедж площадью 114 кв.м на участке 862 кв.м в горной дере…
$193,805
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Параметры недвижимости в Othonoi Municipal Unit, Греция

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