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Земельные участки в Othonoi Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Участок земли в Муниципалитет Корфу, Греция
Участок земли
Муниципалитет Корфу, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 382 кв.м. на Ионических островах. Земельный участок име…
$177,864
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