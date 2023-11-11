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Жильё в Othonoi Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Корфу, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен одноэтажный коттедж площадью 114 кв.м на участке 862 кв.м в горной дере…
€170,000

Параметры недвижимости в Othonoi Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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