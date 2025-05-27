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Виллы в Ормилии, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Ормилия, Греция
Вилла
Ормилия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$250,732
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