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Земельные участки в Ормилия, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 8 участков общей площадью 12300 кв.м в районе Каливес. Есть возможность строительс…
€550,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
€470,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с furnishings в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 50000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€500,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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