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Коттеджи с видом на море в Ормилия, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Полийирос, Греция
Коттедж 1 комната
Полийирос, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
$1,01 млн
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Коттедж 9 комнат в Полийирос, Греция
Коттедж 9 комнат
Полийирос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$678,433
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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