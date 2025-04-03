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Квартиры в Орестиас, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Орестиас, Греция
Квартира 4 комнаты
Орестиас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 91 кв.м во Фракии. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$94,981
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов