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Отели в Oitylos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Отель 180 м² в Китта/Коита, Греция
Отель 180 м²
Китта/Коита, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 3/1
Продается отель площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Отель расположен на 3уровнях. Ц…
$362,915
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Grekodom Development
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Отель 2 577 м² в Municipality of East Mani, Греция
Отель 2 577 м²
Municipality of East Mani, Греция
Число комнат 1
Площадь 2 577 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2577 кв.м на Западном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на море.…
$3,93 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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