Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. периферия Северные Эгейские острова

Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция

18 объектов найдено
Земельные участки с видом на горы в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки с видом на горы
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 3888 кв.м. на островах Греции. На территор…
€530,000
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на островах Греции
€340,000
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
€800,000
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Участок расположен на острове Самос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной …
€6,08 млн
Земельные участки с видом на море в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки с видом на море
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
€1,10 млн
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 214000 кв.м. в регионе Спорады. Земельный участок наход…
€720,000
Земельные участки с видом на море в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки с видом на море
периферия Северные Эгейские острова, Греция
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
€500,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Ненита, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Ненита, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1409 кв.м. на островах Греции. На территории земельный …
€71,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Avgonyma, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Avgonyma, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. на островах Греции. На территории подведена…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Stavlos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Stavlos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 214000 кв.м. в регионе Спорады. Земельный участок наход…
€720,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Katarraktis, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Katarraktis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 76000 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
€1,80 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Skala Sykamineas, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Skala Sykamineas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Drosia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен на острове Самос.Додеканес или Южные Спорады — архипелаг в юго-восточной …
€6,08 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Petra, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Petra, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 27000 кв.м. на островах Греции. На террито…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Хиос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Хиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен на острове Хиос Есть возможность построить гостиницу более 2.000 кв.м
€3,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Municipality of Western Samos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Western Samos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на островах Греции
€340,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Мистегна, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Мистегна, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 3888 кв.м. на островах Греции. На территор…
€530,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Варос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Варос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставлен земельный участок площадью 92.000 кв.м на острове Лемнос (Лимнос) в рай…
€205,000
Realting.com
Перейти