Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Никити
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Никити, Греция

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Никити, Греция
Вилла 8 комнат
Никити, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж -2/2
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Подвал состоит из 2 спальных комна…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Роскошная вилла 300 кв.м. в Ситонии – Комфорт, Элегантность и Великолепный Вид В одном…
$1,52 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти