Таунхаусы с садом в Никити, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневая мезонета площадью 100 кв.м в Никити, Ситония, Халкидики. Расположена…
$314,704
