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Дома с видом на горы в Никити, Греция

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10 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$535,066
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$629,490
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$240,702
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Никити, Греция
Коттедж 1 комната
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Продаётся Дом на полу острове Халкидики в посёлки с развитой инфраструктурой круглый год. До…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$447,020
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Никити, Греция
Вилла 6 комнат
Никити, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 161 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
$549,265
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стр…
$630,738
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Агентство
Grekodom Development
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