Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Никити
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Никити, Греция

виллы
31
коттеджи
18
таунхаусы
59
4 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Никити, Греция
Вилла 7 комнат
Никити, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 300 кв.м. в Ситонии – комфорт, элегантность и великолепный вид. Продается со…
$1,46 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Ετοιμάστε τις αποσκευές σας για μια πολυτελή απόδραση σε αυτή την εντυπωσιακή πέτρινη βίλα, …
$1,27 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Πωλείται μια πλήρως λειτουργική βίλα σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής, …
$929,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Πωλείται μία ολοκαίνουργια βίλα, ιδανική για όσους αναζητούν την άνεση και την ποιότητα ζωής…
$267,047
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти