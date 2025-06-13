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Коттеджи с видом на горы в Никити, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$691,287
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$691,287
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 4 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
$1,04 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$691,287
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается Двухэтажный Дом 80 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Спокойствие и КомфортВ тихом район…
$369,887
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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