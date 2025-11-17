Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи с садом в Никити, Греция

1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Никити, Греция
Коттедж 8 комнат
Никити, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продаётся 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на живописном полуострове Ситония, в регионе Х…
$1,73 млн
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
