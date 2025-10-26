Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с террасой в Никити, Греция

однокомнатные
11
двухкомнатные
26
трехкомнатные
17
четырехкомнатные
5
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается новая квартира площадью 55 кв.м с общим бассейном, всего в 900 метрах от моря. Ква…
$232,504
