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Квартиры с видом на море в Никити, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Никити, Греция
Квартира 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
$215,502
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$279,387
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$152,642
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Realting.com
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