Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Никити
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Никити, Греция

однокомнатные
11
двухкомнатные
26
трехкомнатные
17
четырехкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Продается новая квартира площадью 55 кв.м с общим бассейном, всего в 900 метрах от моря. Ква…
$232,504
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Bereal Estate
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти