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Долгосрочная аренда домов в Nikisiani, Греция

1 объект найдено
Дом 1 комната в Paleochori, Греция
Дом 1 комната
Paleochori, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Paggaio, Paleochori: For rent March - October (8 months) Detached house 56 sq.m. It consists…
$315
в месяц
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