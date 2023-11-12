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Земельные участки в Nikisiani, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 3 000 м²
ID: # LA168 - Префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 3000m². Его зонирование…
€10,000
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 3 800 м²
ID: # 1974 - префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 3800m². На участке есть …
€45,000
Земельные участки в Paleochori, Греция
Земельные участки
Paleochori, Греция
Площадь 8 000 м²
ID: #LA170 - Kavala Prefecture, Paggaio: FOR SALE plane plot 8000sqm. It already includes a …
€65,000
Земельные участки в Nikisiani, Греция
Земельные участки
Nikisiani, Греция
Площадь 40 м²
ID: # ΒΓ98 - Префектура Кавала, Паггайо: ПРОДАЕТСЯ участок самолета 40см фасад. Он уже включ…
€35,000
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