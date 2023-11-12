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Коттеджи в Nikisiani, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Georgiani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Georgiani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Кавале. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€149,000
Realting.com
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