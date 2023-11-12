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Квартиры в Nikisiani, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Georgiani, Греция
Квартира 2 комнаты
Georgiani, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Pangaio, Georgiani: In a two-story building, a bright ground floor apartment of 100 sq.m. is…
€60,000
Квартира в Paleochori, Греция
Квартира
Paleochori, Греция
Площадь 310 м²
Продается здание в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 55 000 евро (Листинг № LA171). Е…
€55,000
Квартира 2 комнаты с Spalni в Paleochori, Греция
Квартира 2 комнаты с Spalni
Paleochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается квартира в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 33 000 € (Листинг № LA142). Ещ…
€33,000
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