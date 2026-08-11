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Жилье в Nikisiani, Греция

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2 объекта найдено
Дом 1 комната в Nikisiani, Греция
Дом 1 комната
Nikisiani, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Пангео, Никисиан Холодная Вода: Частично отремонтирован Дом 180 кв.м. на участке 125.31 кв.м…
$71,504
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Дом в Nikisiani, Греция
Дом
Nikisiani, Греция
Площадь 126 м²
Пангео, Никисиани: Продается Дом из камня и кирпича 126 кв.м. на 2 уровнях с участком 381 кв…
$47,319
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