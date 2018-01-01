Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция

Предлагаются студии с балконами.
Некоторые квартиры имеют собственные небольшие сады.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 5%.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном жилом районе, рядом с большим парком, международными школами и университетами.
Парк - 400 метров
Театр - 300 метров
Супермаркет - 200 метров
Станция метро - 300 метров
Центр Афин - 5 км (12 минут)
Порт Пирея - 10,4 км (19 минут)
Аэропорт - 40,5 км (36 минут)
Предлагаются квартиры с парковочными местами и террасами.
Резиденция располагает большим бассейном, баром, рестораном, мини-маркетом и магазинами, ухоженными садами.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится прямо на песчаном пляже, в нескольких минутах езды от города Ханья и аэропорта, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
Ближайший пляж - 1 минута
Город Ханья - 20 минут
Порт - 20 минут
Международный аэропорт - 35 минут
Автомагистраль - 5 минут
Предлагаются просторные квартиры, занимающие весь этаж, с большими балконами, помещениями для хранения и парковочными местами.
Некоторые квартиры имеют вид на Акрополь.
Резиденция располагает парковкой и садом на крыше.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Кухонная мебель
Вытяжка
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в жилом районе на западе Афин.
Порт Пирея - 4,75 км
Центр Афин - 6 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Побережье Палео-Фалиро (пляжи, рестораны, гавань) - 8,75 км
Акрополь - 6,2 км
Станция метро - 260 метров
Парк - 450 метров
Больница - 750 метров