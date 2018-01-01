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Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция

периферия Аттика, Греция
от
€415,000
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5
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О комплексе

Предлагаются двухуровневые апартаменты с парковочным местом, балконами и видом на море.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Сантехника Grohe
  • Итальянская кухня
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на юге Афин, рядом с центром Глифады, в спокойном районе.

  • Станция метро - 3 км
  • Побережье - 5,5 км
  • Рестораны - 200 метров
  • Остановки общественного транспорта - 300 метров
  • Школа - 400 метров
  • Аэропорт - 28 км
  • Больница - 3,5 км
Местонахождение новостройки
периферия Аттика, Греция

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Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция
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от
€415,000
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