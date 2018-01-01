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Новая малоэтажная резиденция рядом с парком и гаванью, Палео Фалиро, Греция

62 Polo Center, Греция
от
€290,000
;
7
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О комплексе

Предлагаются новые квартиры с балконами и парковочными местами.

Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Сантехника Grohe
  • Итальянская кухня
  • Тепловые насосы
  • Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на юге Афин, в спокойном жилом районе.

  • Парк - 1,5 км
  • Гавань - 1,5 км
  • Рестораны и магазины - 100 метров
  • Трамвайная остановка - 700 метров
  • Школа - 200 метров
  • Аэропорт - 34 км
  • Больница - 1,1 км
Местонахождение новостройки
62 Polo Center, Греция

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Новая малоэтажная резиденция рядом с парком и гаванью, Палео Фалиро, Греция
62 Polo Center, Греция
от
€290,000
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