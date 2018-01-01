Новая малоэтажная резиденция рядом с парком и гаванью, Палео Фалиро, Греция

Предлагаются квартиры с балконами и парковочными местами.
Некоторые квартиры имеют вид на море.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в южной части Афин.
Станция метро - 1,2 км
Центр Глифады - 3 км
Магазины и рестораны - 150 метров
Школа - 200 метров
Аэропорт - 26,5 км
Больница - 1 км
Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.
Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами.
Окончание строительства - весна 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе.
Станция метро - 850 метров
Супермаркет - 450 метров
Больница - 600 метров
Банк - 950 метров
Аптека - 280 метров
Школа - 850 метров