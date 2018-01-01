Новая малоэтажная резиденция недалеко от порта Пирея, Греция

Предлагаются квартиры с помещениями для хранения, балконами и видами на Акрополь и горы.
Имеется подземный гараж и сад на крыше.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Видеодомофон
Кухонная мебель
Кондиционеры
Сигнализация
Автономное отопление
Расположение и объекты поблизости
Центральная площадь - 120 метров
Автобусная остановка - 130 метров
Железнодорожная станция - 800 метров
Порт Пирея - 17,5 км
Центр Афин - 11,5 км
Международный аэропорт Афин - 24 км
Предлагаются светлые апартаменты с большими окнами.
П-образная резиденция располагает внутренним двором.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Современная кухня
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Автоматическая система освещения
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 170 метров
Супермаркет - 400 метров
Железнодорожная станция - 1,4 км
Школа - 1,5 км
Начальная школа - 220 метров
Площадь Даваки - 750 метров
Предлагаются апартаменты и пентхаусы, таунхаусы и виллы с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном, клубом и ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 12 минут
Море - 5 минут
Магазины - 7 минут
Больница - 2 минуты