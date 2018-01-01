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Новая малоэтажная резиденция недалеко от порта Пирея, Греция

Sou, Греция
от
€155,000
;
12
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О комплексе

Предлагаются новые квартиры с балконами и видом на море.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Сантехника Grohe
  • Итальянская кухня
  • Тепловые насосы
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе Пирея.

  • Порт Пирея - 3,5 км
  • Гавань Зея - 1,3 км
  • Рестораны и магазины - 200 метров
  • Станция метро - 2 км
  • Школа - 200 метров
  • Аэропорт - 40 км
  • Больница - 1 км
Местонахождение новостройки
Sou, Греция

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Новая малоэтажная резиденция недалеко от порта Пирея, Греция
Sou, Греция
от
€155,000
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