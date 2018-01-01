Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция

Предлагаются квартиры с балконами.
Некоторые апартаменты имеют парковочные места.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с Бурнази и станцией метро.
Станция метро - 1,3 км
Площадь Бурнази - 700 метров
Магазины и рестораны - 200 метров
Школа - 300 метров
Аэропорт - 39 км
Больница - 1,4 км
Это великолепное современное 9-этажное здание, отвечающее высоким стандартам, будет построено с биоклиматическими характеристиками в соответствии с международными стандартами устойчивости. "The Green" расположен в Пирее, одной из самых значительных и ярких частей греческой столицы со времен античности.
Сдача проекта ожидается в последнем квартале 2024 года.
Предлагаются высококачественные стильные виллы с бассейнами, ухоженными садами и зонами барбекю, видами на море и горы.
Резиденция располагает теннисным кортом.
Удобства и оснащение в доме
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Деревянные внутренние двери
Мраморные полы
Камин
Кондиционеры
Солнечные панели
Система безопасности
Высокоскоростной интернет
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 500 метров
Центр Ханьи - 9,6 км
Аэропорт - 7,1 км