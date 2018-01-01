Новая резиденция рядом с морем и центром Афин, Калифея, Греция

Предлагаются светлые комфортабельные апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Большие окна
Солнечные водонагреватели
Светодиодное освещение
Система "умный дом"
Сигнализация
Современная кухня
Центральная антенна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автомагистралями и 3 станциями метро.
Станция метро - 965 метров
Начальная школа - 310 метров
Супермаркет - 350 метров
Аптека - 200 метров
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Система "умный дом"
Сигнализация
Автономный тепловой насос
Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом пригороде Афин - Неа-Ираклия.
Супермаркет - 270 метров
Детская площадка - 450 метров
Школа - 550 метров
Аптека - 300 метров
Парк - 950 метров
Предлагаются квартиры с балконами.
Некоторые апартаменты имеют парковочные места.
Окончание строительства - 3 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Тепловые насосы
Сантехника Grohe
Итальянские кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в юго-западной части Афин, рядом с центром Перистериона и станцией метро.
Станция метро - 800 метров
Центр Перистериона - 350 метров
Магазины и рестораны - 200 метров
Школа - 200 метров
Аэропорт - 37 км
Больница - 1,1 км