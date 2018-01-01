Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Афин, Петруполи, Греция

Предлагаются апартаменты с обслуживанием и двухуровневый пентхаус.
Резиденция располагает парковкой на 4 машины.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Тепловой насос
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Электрические рольставни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в двух шагах от Парфенона и Акрополя, в пешей доступности от станции метро и музея.
Акрополь - 1 км
Плака - 1,5 км
Станция метро - 650 метров
Площадь Синтагма - 2,1 км
Предлагаются квартиры с помещениями для хранения.
Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Солнечные панели
Полы с подогревом
Дубовые полы
Тепловой насос Daikin
Кондиционеры Daikin
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.
Строительство жилого дома в центре Афин - 40% строительных работ уже завершено. Это будет современное здание с лифтом и парковкой на 1 этаже, 6 новыми квартирами под аренду. Квартиры на 2–5 этажах площадью 100 м2 можно разделить на 2 для повышения доходности. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухней.
На фото показаны примеры реализованных проектов Tranio.
Преимущества
При желании сделку можно заключить удалённо через юриста, лететь в Грецию не потребуется.
Ориентировочная доходность от аренды до уплаты комиссии и налогов 3,3–4,1% годовых.
Команда Tranio сама находит арендаторов и занимается всеми хозяйственными вопросами.
Гарантия на ремонт - 2 года.
Инфраструктура
В пешей доступности от здания есть супермаркеты, больницы, школы и детские сады, кафе и рестораны.
Расположение и объекты поблизости
Здание расположено к северу от исторического центра в районе Като Патисия. Это густонаселенный район с развитой инфраструктурой, популярный среди греков и экспатов. Главное преимущество локации — зеленая площадь перед домом. Балконы квартир выходят на парк. Под окнами не будет машин: дорога, ведущая к дому — пешеходная.
В 300 метрах от дома улица Ахарнон — центральный проспект района с кафе, ресторанами и магазинами. Станция метро в 4 минутах ходьбы. До Монастираки можно доехать за 10 минут. В 15 минутах ходьбы находится Школьный комплекс Грава, где расположено 24 учебных заведения всех уровней. Это один из крупнейших комплексов Греции.